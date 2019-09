Artikel per E-Mail versenden

Nach dem sensationellen Sammelerfolg 2018 mit 650 000 Paar Schuhen wiederholt das Kolpingwerk Deutschland seine Aktion zugunsten der Dritten Welt und bittet um Unterstützung. "Sind sie schon einmal kilometerweit barfuß über Schotter, Müllhalden, dorniges Gelände gegangen, um Wasser zu holen oder Brennholz zu suchen", fragt der Sozialverband in seiner Mitteilung. Das Kolpingwerk sammelt noch verwendbare Schuhe, die daheim unbenutzt im Regal stehen. Besonders gefragt sind auch Kinder- und Turnschuhe. Nicht benötigt werden hingegen Motorradstiefel, Stöckelschuhe und Schlittschuhe. Die Schuhe sollten gut erhalten sein. Wer sich an der Aktion des Kolpingwerks beteiligen möchte, kann seine Schuhe bei Hermann Koeniger, Dachau, Krankenhausstraße 2 B, Rückgebäude, in die Sammelbox stecken, oder unter der Telefonnummer 08131/3 507 14 um Abholung bitten.