Der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Dachau/Fürstenfeldbruck, Michael Schrodi, mahnt weitere Maßnahmen an, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu verringern. Diese müssten vor allem im Bereich Verkehr und durch den Ausbau erneuerbarer Energien erfolgen. "Die Blockadehaltung der CDU/CSU ist nicht weiter hinnehmbar", so Schrodi. Wie eine Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende ergab, wurden 2019 in Deutschland mehr als 50 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen als im Jahr zuvor. Insgesamt sei die Treibhausgasemission seit 1990 um 35 Prozent zurückgegangen - bis Ende des Jahres sollen es 40 Prozent sein. "Die Treibhausgasreduktion kommt fast nur aus dem Stromsektor. Im Bereich Verkehr sind die Emissionen hingegen gestiegen", betont Schrodi. Er fordert daher CSU-Verkehrsminister Scheuer auf, wirksame Maßnahmen zur CO2-Reduktion in seinem Verantwortungsbereich zu ergreifen. "Die Blockadehaltung der CSU-Verkehrsminister Ramsauer, Dobrinth und Scheuer ist der Grund für die seit Jahrzehnten versäumte Verkehrswende", stellt Schrodi fest. "Auch die Blockadehaltung von Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) unter anderem beim Kohleausstieg verhindert weitere positive Schritte in Richtung Klimaneutralität."

Von diesem Jahr an ist mit dem Klimaschutzgesetz festgeschrieben, wie viel Treibhausgase die einzelnen Bereiche wie Verkehr, Industrie oder Landwirtschaft ausstoßen dürfen. "Nun müssen endlich alle Sektoren liefern", freut sich Schrodi und betont, dass nun auch der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden müsse.

Der Dachauer SPD-Landratskandidat Hubert Böck kritisiert, dass die 10H-Regelung den Ausbau der Windkraft komplett zum Erliegen gebracht habe. "Der Teilflächennutzungsplan Windkraft ist schon vor Jahren gescheitert", so Böck. Man brauche aber ein tragfähiges Konzept zum Ausbau erneuerbarer Energien, wofür er sich als Landrat einsetzen werde. "Wir brauchen eine Verkehrswende mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und weiteren Anreizen, das eigene Auto stehen zu lassen. Nur so können wir im Verkehrssektor den CO2-Ausstoß verringern", so Böck.