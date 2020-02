Der Dachauer SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi schlägt den 8. Mai als Feiertag vor. An diesem Tag vor 75 Jahren hatte Deutschland bedingungslos kapituliert und damit den Zweiten Weltkrieg in Europa beendet. Für Schrodi ist die Diskussion über die Erinnerung an die Verbrechen der Nazis Grund genug, damit aus dem Tag der Befreiung ein Feiertag wird. "Es ist ein Tag der Freude, da dieser Tag der Ursprung des demokratischen Deutschlands ist, das wir heute kennen. So wird das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Deutschlands für Schülerinnen und Schüler, aber auch alle anderen zu einem festen Datum des Erinnerns."