2. August 2019, 22:18 Uhr Dachau Schrodi: Familien werden entlastet

Der Dachauer SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi sieht durch gesetzliche Reformen, die am 1. August in Kraft getreten sind, eine Entlastung für junge Menschen in der Ausbildung und im Studium sowie für Familien mit geringem Einkommen im Landkreis. "Jedes Kind und jeder junge Mensch in der Ausbildung verdient die besten Chancen - egal, wie viel Geld die Eltern haben", sagt Schrodi und erläutert die zum 1. August wirksamen Neuerungen: Mit dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket werden Familien mit wenig Einkommen unterstützt. Das Paket wurde nun verbessert, so dass unter anderem das Mittagessen und das Schülerticket für Kinder aus einkommensschwachen Familien gratis sind. Zudem haben mehr Schülerinnen und Schüler Anspruch auf kostenlose Nachhilfe. "Auch für den Schulbedarf gibt es mehr Geld, so dass die Familien auch hier im Landkreis deutlich entlastet werden", so Schrodi. Auch für junge Menschen in der Ausbildung und Studierende gibt es laut Schrodi gute Nachrichten. Zum 1. August ist die Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (Bafög) in Kraft getreten. "In den letzten Jahren sind immer weniger Schülerinnen, Schüler und Studierende durch das BAföG gefördert worden. Steigende Einkommen der Eltern haben dazu geführt, dass junge Menschen keinen Förderanspruch mehr hatten", so Schrodi. Obwohl gleichzeitig die Lebenshaltungskosten gestiegen seien. Zudem seien die Wohnkosten gerade in Hochschulstädten dramatisch gestiegen. Die umfassende Reform habe nun zur Folge, dass wieder mehr junge Menschen BAföG erhalten würden. "Denn ein Studium darf auch hier im Landkreis nicht am Geld scheitern", so Schrodi. Die Einkommensfreibeträge steigen in drei Stufen. Der Wohnzuschlag sowie der Freibetrag für das eigene Vermögen von Auszubildenden steigen ebenfalls. "Mit diesen umfassenden Neuerungen zum 1. August haben wir deutliche Verbesserungen für Familien sowie junge Menschen in der Ausbildung geschaffen", sagt Schrodi.