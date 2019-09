Kaffee zum Mitnehmen ist praktisch, aber er erzeugt auch jede Menge Müll. Nach einer aktuelle Studie des Umweltbundesamts nutzen die Bundesbürger jedes Jahr 2,8 Milliarden Wegwerfbecher, die, nachdem man sie ausgetrunken hat, im Müll landen, hinzu kommen 1,3 Milliarden Deckel. Viele Dachauer Cafés und Bäckereien setzen inzwischen auf eine andere, eigene Lösung: Sie haben Mehrwegbecher im Sortiment, die für nur je einen Euro Pfand gekauft und dann in den beteiligten Geschäften getauscht, zurückgegeben oder nachgefüllt werden können. Das Praktische dabei: Auf dem Becher sind alle Partner des neuen, umweltfreundlichen Kaffee-Systems aufgelistet.

Hans Eder vom Café Eder in der Martin-Huber-Straße hatte die Aktion angestoßen und mit Hilfe von Michael Berwanger von der Agentur Tausendblauwerk umgesetzt. Neun Bäckereien mit insgesamt 14 Filialen in Dachau beteiligen sich mittlerweile an der Aktion. Der "Dachauer Becher" ist dabei ausdrücklich keine Konkurrenz zur Aktion "Aufg'füllt werd" des Landkreises, die schon eine Weile läuft. Denn in dieser Aktion kann man zwar seinen mitgebrachten Becher befüllen lassen, doch wer denkt schon vor dem Einkauf an seinen eigenen Becher? Der "Dachauer Becher" hingegen ist ein Pfandsystem, ähnlich wie beim Flaschenpfand.

Der Mehrwegbecher fasst 0,3 Liter und besteht aus reinem Polypropylen, nach Auskunft des Herstellers das bestgeeignete Material sowohl für dauerhaften Einsatz (bis zu 500 Spülmaschinengänge) als auch für Recycling und Upcycling, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Zum Auftakt wird es am Montag, 16. September, um 14 Uhr im Café Eder eine "Implementierungsfeier" geben - mit allen beteiligten Café- und Bäckereibetreiberinnen und -betreibern, mit Lokalpolitik und natürlich jeder Menge Kaffee, nur ohne Wegwerfbecher. Den neuen "Dachauer Becher" gibt es dann von 16. September an bei folgenden Adressen: Cafeteria Espressino (Café und Lädchen), Café Eder, Bio-Bäckerei Gürtner, Familienbäckerei Kistenpfennig, Bäckerei Obeser, Bio-Bäckerei Polz, Ladencafé Samstagskinder, Bäckerei-Konditorei Wörmann und beim Zaunkönig Café & mehr.