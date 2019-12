Feuerwerkskörper und Pyrotechnik sind in der Silvesternacht rund um bayerische Schlösser verboten. Darauf hat die Bayerische Schlösserverwaltung hingewiesen. "In der Silvesternacht sind aufgrund der Brandgefahr auch einige Schlossplätze und Anlagen gesperrt", heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter auch der Schlossplatz in Dachau. Raketen, Böller und Funkenflug würden die historischen Gebäude erheblich gefährden, teilt die Behörde mit. In diesem Zusammenhang erinnert die Schlösserverwaltung an die verheerenden Folgen von vergangenen Großbränden in historischen Gebäuden, beispielsweise die Brände auf der Burg Trausnitz in Landshut 1961 oder in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004.