19. August 2018, 16:49 Uhr Dachau Schläger gesucht

Die Dachauer Polizei sucht nach mindestens zwei Gewalttätern, die in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen schwer verletzt haben. Die Beamten vermuten sogar, dass es sich um Täter handelt, die wahllos an mehreren Orten Streit angefangen haben, um diesen dann gewollt eskalieren zu lassen. So gab es offenbar nach Ende des Volksfest gegen 0.50 Uhr in der Ludwig-Thoma-Straße ein großes Handgemenge. Der Grund dafür ist bislang unklar, auch wie viele Personen darin verwickelt waren und was genau passiert ist. Klar ist nur, dass es zwei Gruppen gab und ein 27-jähriger Hebertshausener im Gesicht verletzt wurde. Ganz sicher ist es nicht, aber er wurde möglicherweise ins Gesicht getreten. Dabei zog er sich Verletzungen am Auge zu, die genäht werden mussten. Das Augenlicht sei aber glücklicherweise nicht in Gefahr gewesen, so die Polizei. Der junge Mann wurde sofort mit dem Rettungsdienst ins Dachauer Krankenhaus gebracht, wo er zunächst bleiben musste. Ein anderer 27-Jähriger aus München kam mit einer Beule am Kopf davon. Der Täter, vielleicht waren es auch mehrere, floh noch bevor die Polizei aufkreuzte.

Zeugen beschreiben den Haupttäter als etwa 20 bis 25-jährigen Mann mit südländischer Abstammung. Er war 1,90 Meter groß, hatte schwarze, kurze, zurückgekämmte Haare und trug zur Tatzeit ein weißes Hemd.

Etwa eine Stunde nach dem Vorfall kam es laut Polizei zu einem zweiten Streit mit Handgreiflichkeiten. Auch hier soll der Mann beteiligt gewesen sein, aber nicht alleine. Opfer dieses Streits war ein 26-jähriger Dachauer, der in der One Lounge Shisha Bar am Karlsberg mit den Gesuchten aneinandergeriet. Er trug eine Platzwunde im Gesicht davon. Einer 24-jährigen Dachauerin fügten die Täter Schmerzen im Bauch zu. Auch hier ist unklar, worum man sich stritt und wie viele insgesamt beteiligt waren. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 08131/5610.