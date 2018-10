23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Dachau Schafkopfturnier des Technischen Hilfswerks

Auch dieses Jahr findet wieder das traditionelle Schafkopfrennen des Technischen Hilfswerks Dachau (THW) statt, nämlich am Mittwoch, 31. Oktober. Beginn des Turniers ist um 19 Uhr in der Unterkunft des THW Dachau, Neufeldstraße 4, in Günding, für Getränke und bayerische Brotzeit ist gesorgt. Für eine Startgebühr von zehn Euro können sich die Erstplatzierten des Turniers über Geldpreise von 50 bis 150 Euro freuen. Die weiteren Platzierungen erhalten wie üblich kulinarische Spezialitäten. Weitere Informationen unter der Nummer 0172/831 50 39.