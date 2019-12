Die Satirepartei "Die Partei" will künftig in der Dachauer Kommunalpolitik mitbestimmen und hat Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Das bekannteste Gesicht ist Jonathan Westermeier, Sprecher der Dachauer Ortsgruppe von "Fridays for Future" und ehemaliger Landtagskandidat der Linken. Wie "Die Partei" auf Facebook mitteilt, kandidiert Westermeier als Landrat. Spitzenkandidatin auf der Liste für den Stadtrat ist Sophia Beljung. Michael Dinauer will in den Kreistag einziehen.