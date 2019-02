3. Februar 2019, 22:06 Uhr Dachau Sara Niemietz singt im Gramsci

Die neue Konzertsaison im Café Gramsci wird am 28. Februar von Hayley Reardon aus Boston eröffnet. Ihr folgt am 9. März Erin Austin aus Seattle, als Musikerin unter dem Titel "OK Sweetheart" bekannt. Die italienische Band The Bankrobber wird sich zu viert die Gramsci-Bühne am 16. März teilen, Rob Moir aus Toronto folgt am 29. März. Diese vier Veranstaltungen kann man auch als Abonnement im Café Gramsci oder online über die Seite tolldach.blogspot.com erwerben. Fast ein halbes Jahr Überzeugungsarbeit des Vereins Tollhaus Dachau steckt in dem Auftritt von Sara Niemietz: Sie kommt am 5. April ins Café Gramsci. Die stimmgewaltige Sara begleitet ganz bescheiden im Hintergrund ein weltbekannter Gitarrist: W.G. Snuffy Walden, Emmy-Gewinner und Mitmusiker bei Stevie Wonder, Donna Summer, Eric Burdon und anderen Größen des Pop- und Rock-Business.