17. Juli 2019, 21:37 Uhr Dachau S-Bahnausfälle wegen Gleisarbeiten

Weil Schienen auf der Linie S 2 ausgewechselt werden, kommt es in den Nächten Donnerstag/Freitag, 18./19. Juli bis Montag/Dienstag, 22./23. Juli (jeweils 21.50 bis 0.30 Uhr) zwischen Obermenzing und Ostbahnhof zu Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Haltausfällen. Züge aus und in Richtung Petershausen und Altomünster fahren ab und bis Obermenzing ohne Halt zum und vom Hauptbahnhof (Gleise 18 bis 26). Züge aus und in Richtung Erding enden und beginnen am Ostbahnhof an Gleis 2. Zwischen Laim und Ostbahnhof sollten Fahrgäste die anderen S-Bahnlinien nutzen. Alle aktuellen Baustellen sind im Internet unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen zu finden.