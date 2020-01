Die Dachauer Polizei ist in der Silvesternacht zu 28 Einsätzen ausgerückt. Es sei "verhältnismäßig ruhig und friedlich" geblieben, berichtet Hauptkommissar Günther Findl. Am Dienstag zwischen 23.15 und 23.30 Uhr haben Unbekannte die Schaufensterscheibe des Geschäftes "Sinneslust Wohnen" in der Konrad-Adenauer-Straße in Dachau eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. Daneben nahmen die Polizisten zwei Autofahren ihre Führerscheine weg. Ein 31-jähriger Karlsfelder war mit mehr als 1,2 Promille mit seinem Auto unterwegs, ein 21-jähriger Autofahrer aus Dachau wurde mit 1,1 Promille gestoppt. Zudem wurden die Polizeibeamten in der Silvesternacht zu acht Ruhestörungen gerufen.