An der Würm, südlich der Schleißheimer Straße, finden von diesem Dienstag an Baumfäll- und Schnittarbeiten statt. Wie die Stadt Dachau mitteilt, ist das Ziel der Gehölzentnahme die Schaffung der notwendigen Zugänglichkeit des Bereichs für die voraussichtlich Mitte des Jahres anstehende Entfernung von Altlasten mit Einbau von Spundwänden und zeitweiser Absenkung des Wasserspiegels. Nach Entfernung der Altlasten wird die Fläche in den nächsten Jahren wie in den Würmabschnitten weiter nördlich - Höhe Kaufland und Rumburger Ring - renaturiert. "Die Maßnahme ist unvermeidlich", heißt es in der Mitteilung weiter. "Der Altbaumbestand bleibt erhalten. Die Maßnahme ist mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt."