30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Dachau Rock in der Kulturkneipe

Joe's Connection spielt am Samstag, 3. November, von 20 Uhr an die Bühne der Haimhausener Kulturkreiskneipe Rock, Blues, Pop und Funk, von ZZ Top über Pink Floyd, Deep Purple, Bryan Adams, Kiss, Green Day und Tracy Chapman. Eintritt zehn Euro an der Abendkasse. Einlass 19 Uhr.