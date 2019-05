22. Mai 2019, 22:13 Uhr Dachau Rein in die Kartoffeln

Das Bezirksmuseum bietet an diesem Donnerstag, 23. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr eine Abendführung durch die Ausstellung "Die Kartoffel" an. Die Teilnahme kostet zehn Euro inklusive Eintritt und Führung. Tags darauf, am Freitag, 24. Mai, bietet das Museum von 15 bis 17 Uhr eine Veranstaltung für Kinder ab fünf Jahren an, in der es ebenfalls um die Kartoffel geht. Die Teilnahme mit einer Begleitperson kostet acht Euro inklusive Eintritt und Führung. Anmeldung für beide Termine unter 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.