Der Fotoclub Dachau feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Gleichzeitig ist der Club der Ausrichter des Regio-Fotowettbewerbs 2019.

Aus diesem Grund veranstaltet der Club zwei Fotoausstellungen in der Kulturschranne in Dachau. Vernissage ist am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr. Die Ausstellung ist danach noch von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. November, zu sehen.