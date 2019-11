Die Neue Galerie Dachau bietet am letzten Ausstellungstag, Sonntag, 17. November, von 16 bis 17 Uhr noch einmal eine Führung durch die "Raumerkundungen" an. Die Teilnahme kostet drei Euro plus Eintritt. Es gibt die Gelegenheit für Gespräche mit den Künstlerinnen Regina Baierl, Afra Dopfer und Susanne Pittroff.