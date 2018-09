4. September 2018, 22:03 Uhr Dachau Radsportverein beteiligt sich an "Langer Tafel"

In diesem Jahr beteiligt sich der Dachauer Radsportverein R+F forice 89 erstmals an der "Langen Tafel" in der Münchner Straße an diesem Wochenende. Der Verein präsentiert seine Sportangebote und informiert über das neue Nachwuchsprojekt "Kids on Bikes". Außerdem gibt es Radsport zum Mitmachen. Um 13 Uhr am Samstag lädt der Radsportverein zu einer Ausfahrt ein. Frank Eismann, erster Vorsitzender von R+F forice 89, führt Rennradfahrer durch das Dachauer Land. Start der Tour ist in der Herzog-Albrecht-Straße bei Trachten Ullmann. Die Tour dauert etwa drei Stunden und führt über 75 Kilometer. Bei Regen entfällt die Ausfahrt. Mehr Infos gibt es unter vorstand@forice-89.de. Besucher können außerdem einen Fahrradsimulator testen.