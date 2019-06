26. Juni 2019, 22:27 Uhr Dachau Radlerin bei Unfall mit Auto verletzt

Ein Autofahrer hat am Dienstag um 17.40 Uhr in Dachau beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen. Die 52-jährige Dachauerin stürzte und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, fuhr der 62-Jährige aus Hilgertshausen-Tandern mit seinem Ford auf der Alten Römerstraße in Richtung KZ-Gedenkstätte. An der Kreuzung zur Sudetenlandstraße bog er bei Grünlicht links ab, übersah dabei aber die entgegenkommende Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 52-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 600 Euro.