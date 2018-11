28. November 2018, 21:54 Uhr Dachau Radfahrer setzen ein Zeichen

Die 11. "Critical Mass" in Dachau findet am Freitag, 30. November, statt. Treffpunkt ist wie immer und bei jedem Wetter um 17 Uhr am Radlparkhaus auf der Bahnhof-Ostseite in Dachau. Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, bei der sich mehrere Radfahrer treffen, um mit gemeinsamen Fahrten durch Innenstädte auf den Radverkehr aufmerksam zu machen und eine bessere Infrastruktur und den ihnen gemäß Straßenverkehrsordnung zustehenden Platz einzufordern. "Radfahrer stören nicht den Verkehr - Radfahrer sind Verkehr", schreiben die Organisatoren. In Deutschland finden in mehr als einhundert Städten regelmäßig Critical Masses statt. Jeder mit einem Rad kann mitfahren. Es ist keine Anmeldung erforderlich und es kostet auch nichts. Alle halten sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Jeden letzten Freitag im Monat ist der Treffpunkt um 17 Uhr am neuen Radlparkhaus auf der Bahnhof-Ostseite in Dachau. Die Route durch die Stadt wird vor Ort festgelegt, die Dauer beträgt etwa eine Stunde bei einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 20 Stundenkilometern. Weitere Informationen zur Critical Mass gibt es auf der Critical-Mass-Webseite des ADFC Dachau.