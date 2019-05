28. Mai 2019, 22:31 Uhr Dachau Radfahrer muss nach Sturz ins Klinikum

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montagmittag in Dachau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Mann war, wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, auf der falschen Straßenseite unterwegs. Die 35-jährige Autofahrerin wollte gegen 13.30 Uhr von der Ostenstraße nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Erich-Ollenhauer-Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Radler und es kam zum Zusammenstoß. Der 32-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Klinikum nach Fürstenfeldbruck. Bei dem Unfall entstand ein recht signifikanter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.