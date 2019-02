20. Februar 2019, 21:37 Uhr Dachau Prita Grealy singt im Café Gramsci

Prita Grealy gastierte bereits mehrmals in Dachau und konnte ihr Publikum stets begeistern. Die australische Musikerin kombiniert ihre Liebe zu Hip-Hop, Soul und Folk zu einem ganz individuellen Sound. Sie untermalt ihre schöne, warme Blues-Gesangsstimme durch perfekte Performance mit dem Loop-Pedal, ihrer Gitarre sowie der Stomp Box und erschafft so ihre ganz eigene Version einer One-Man-Folkband. Am Samstag, 23. Februar, ist sie wieder im Café Gramsci zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten für zehn Euro gibt es unter www.prittlstock-onlineshop.de, prittlstock@gmx.de oder unter der Telefonnummer 0175/202 74 49. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.