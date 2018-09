12. September 2018, 22:30 Uhr Dachau Pressetage für Nachwuchsjournalisten

Die SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet vom 17. bis 19. Oktober die Jugendpressetage, die in Berlin stattfinden werden. Das Angebot richtet sich an junge Schülerzeitungsredakteure, die sich für das Zusammenspiel von Medien und Politik interessieren. Auch Nachwuchsjournalisten aus dem Landkreis können mitmachen. Die Teilnahme kostenfrei. Die Jugendlichen sollten nicht jünger als 16 und nicht älter als 20 Jahre sein. "Für die Jugendlichen wird ein interessantes Programm auf die Beine gestellt", berichtet der Dachauer Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi. "So werden sie die Möglichkeit haben, der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles in einer Pressekonferenz Fragen zu aktuellen politischen Themen zu stellen." Weiterhin sind Gespräche mit dem Generalsekretär, dem Juso-Bundesvorstand und der Pressestelle beim Parteivorstand im Willy-Brandt-Haus geplant. Die Teilnehmer besuchen zudem die Studios von RTL und NTV, nehmen an einer Plenardebatte teil und kommen mit Hauptstadtjournalisten ins Gespräch. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich jederzeit in Schrodis Wahlkreisbüro unter E-Mail michael.schrodi.wk@bundestag.de oder Telefon 08142/5010589 melden.