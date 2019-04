10. April 2019, 22:30 Uhr Dachau Posaunen und Choräle

Nicht nur in der Osterzeit gibt es Kirchenmusik in der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob, auch in der Karwoche erklingt festliche Musik. So ist am Palmsonntag, 14. April, das Dachauer Blechbläserensemble zur Palmweihe um 10 Uhr zu hören. Am Gründonnerstag, 18. April, um 19.30 Uhr gibt es eine Eucharistiefeier mit der Choralschola Sankt Jakob. Die Termine für Ostern folgen in den nächsten Tagen.