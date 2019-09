Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Das Polizeipräsidium Oberbayern in Ingolstadt warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als angebliche Polizeibeamte ausgeben. Mit erfundenen Geschichten bringen sie die Angerufenen dazu, ihnen Bargeld auszuhändigen. Telefonanrufe mit derart hinterhältiger Absicht wurden der Polizei am Donnerstag auch aus dem Landkreis Dachau gemeldet, allerdings durchschauten die Betroffenen hier die Masche der Betrüger. Anders als im benachbarten Germering. Dort gelang es ihnen, eine Rentnerin um einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu erleichtern.