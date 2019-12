Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht vom vergangenen Sonntag auf den Montag in einen Kiosk am Klagenfurter Platz in Dachau-Süd eingestiegen. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, brachen die Täter zunächst die Eingangstür des Zeitschriften-, Post- und Lottoladens auf und entwendeten dann Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, der möge sich an die Polizeiinspektion in Dachau unter der Telefonnummer 08131/561-0 wenden.