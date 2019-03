18. März 2019, 21:38 Uhr Dachau Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Graffiti-Sprayer haben am vergangenen Wochenende ihre Spuren in Dachau hinterlassen und damit einen Schaden von mehreren 1000 Euro angerichtet, so die Polizei. In der Brunngartenstraße beschmierten sie einen Anhänger, in der Ostenstraße einen Automaten und einen Anhänger. Außerdem waren die Unbekannten in der Bahnhofstraße unterwegs, wo sie die Scheibe eines E-Zigarettenladens besprühten. Auch die Grundschule in der Eduard-Ziegler-Straße blieb nicht verschont. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 08131/56 10 zu melden.