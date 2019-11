Unbekannte haben in der Nacht auf vergangenen Sonntag gegen 1 Uhr einen Zigarettenautomaten am Breslauer Platz in Dachau gesprengt. Ersten Erkenntnissen des Bayerischen Landeskriminalamtes zufolge besteht zwischen dieser und drei weiteren Sprengungen von Zigarettenautomaten in Dachau und München ein Tatzusammenhang. Die beiden weiteren Taten in der Stadt Dachau ereigneten sich am Freitag, 1. November, gegen 2 Uhr in der Augustenfelder Straße und gegen 3.30 Uhr in der Würmstraße. Am vergangenen Samstagmorgen gegen 3 Uhr wurde ein Automat in München in Vogelloh gesprengt. In allen Fällen erbeuteten die Unbekannten Bargeld und zerstörten die Automaten komplett. Die Experten des Waffen- und Sprengstoffsachgebietes des Bayerischen Landeskriminalamtes haben vor Ort die Spuren gesichert und in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen. Das Bayerische Landeskriminalamt bittet Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise geben können, sich unter Telefon 089/12120 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.