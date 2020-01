Die Dachauer Polizei hat am Wochenende und am Feiertag mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 49-Jähriger saß mit rund zwei Promille am Steuer, als er am Sonntagabend in Dachau kontrolliert wurde. Er musste seinen Führerschein abgeben. Einen solchen konnte ein 26-Jähriger nicht einmal vorweisen, als ihn die Polizisten am Sonntagabend in Dachau stoppten. Er besaß nicht nur keine gültige Fahrerlaubnis, sondern hatte zudem 1,2 Promille intus. In der Nacht auf Montag hielt die Polizei in Indersdorf einen 65-jährigen Autofahrer an. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 1,3 Promille. Auch er musste seinen Führerschein abgeben. Ein 25-Jähriger war am Samstagabend in Erdweg mit seinem Moped unterwegs. Laut Polizei trug er keinen Helm und hatte 1,4 Promille. In Altomünster kontrollierten die Polizisten einen 45-Jährigen, der mit 1,3 Promille am Steuer seines Autos saß.