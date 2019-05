13. Mai 2019, 21:52 Uhr Dachau Polizei fasst Betrüger im sozialen Netzwerk

Die Polizei Dachau vermeldet einen Ermittlungserfolg gegen einen Betrüger. Eine 19-Jährige aus Dachau hatte ihr hochwertiges Mobiltelefon auf einer Onlineplattform für 600 Euro zum Verkauf angeboten. Sehr bald meldete sich ein Interessent, der allerdings das Smartphone nicht kaufen, sondern tauschen wollte - gegen ein angeblich noch höherwertiges Modell. Dazu verlangte er laut Polizei noch zehn Euro. Die 19-Jährige ließ sich auf den Handel ein und traf sich mit dem Interessenten am Dachauer Bahnhof. Die beiden tauschten die Handys, die junge Frau übergab auch die zehn Euro in bar. Erst zu Hause stellte sie fest, dass das Handy kaputt war. Kontaktdaten wie Name oder Telefonnummer waren nicht ausgetauscht worden. Als die 19-Jährige zur Polizeiinspektion Dachau kam, um Anzeige zu erstatten, konnte sie keinerlei Hinweise auf den Täter geben - bis auf eine laut Polizei vage Personenbeschreibung.

Die Polizisten fanden den Mann dennoch. Sie stellten umfangreiche Ermittlungen in den sozialen Medien an und konnten so einen 32-jährigen Mann aus München als Täter ermitteln. Das betrügerisch erlangte Handy der Dachauerin konnte nicht mehr aufgefunden werden, es war bereits von ihm weiterverkauft worden. Das Amtsgericht Dachau hat den Mann nun mit zu einer Geldstrafe wegen Betrugs verurteilt, so teilt die Polizei weiter mit.