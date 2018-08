17. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Politiker verkaufen Glückslose

Traditionell übernimmt das Rote Kreuz Dachau den Glückshafen an den beiden letzten Volksfesttagen. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt Bedürftigen der Stadt Dachau zugute. Unterstützt wird der Losverkauf am Sonntag, 19. August, von 18 bis 20 Uhr vom BRK-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath (CSU). Am Montag, 20. August, engagiert sich Bernhard Seidenath zusammen mit dem BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk von 16 bis 17 Uhr ein weiteres Mal als Losverkäufer sowie von 19.30 Uhr bis 21 Uhr zum Ausklang des Volksfestes. Den Glückshafen gibt es seit 1894 auf dem Dachauer Volksfest. Er wurde zugunsten der Dachauer Armenkasse eingerichtet. Die Gewinne des Dachauer Glückshafens werden durch Spenden von Dachauer Geschäftsleuten ermöglicht.