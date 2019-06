2. Juni 2019, 21:51 Uhr Dachau Podiumsdiskussion über Gesellschaftsjahr

"Bringt uns ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle weiter oder schaden wir den Jungen im Bezug auf Berufseinstieg oder im Alter bei der Rente?" Diese Frage wollen der Kreisverband der CSU Dachau, der Arbeitskreis Schule, Bildung und Sport und die Mittelstands-Union in einer Diskussionsrunde am Dienstag, 4. Juni, von 19 Uhr an beantworten. Auf dem Podium im Adolf-Hölzel-Haus am Ernst-Reuter-Platz sitzen der CSU-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Winfried Bausback, Kreishandwerksmeister Ulrich Dachs, Elisabeth Burgmair, Ausbilderin für kaufmännische Berufe der Firma EEPD GmbH in Weichs, und Marianne Nickl von der Elterninitiative Kunterbunte Inklusion.