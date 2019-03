17. März 2019, 22:12 Uhr Dachau Podiumsdiskussion über Agrarpolitik

In diesem Jahr wir die gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP) für die nächsten sieben Jahre neu verhandelt. Insektensterben, Überdüngung oder Agrarsubventionen sind stets umstritten. Im Rahmen der GAP vergibt die Europäische Union jährlich Mittel in Höhe von 58 Milliarden Euro. Das sind enorme Summen, dennoch geben immer mehr Kleinbetriebe auf. Anton Kreitmair Oberbayerischer Bezirkspräsident und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Christian Rehmer, der Leiter Agrarpolitik vom BUND e.V., und die Grünen-Landtagsabgeordnete Gisela Sengl, diskutieren am Mittwoch, 3. April, über die Frage: "Braucht Europa eine neue Agrarpolitik?" Sie werden darauf eingehen, was der Verbraucher sich wünscht, wie die GAP Bayern berührt und an welchen Stellen eine europäische Lösung nötig ist. Die Diskussion findet um 19 Uhr im Gasthaus "Drei Rosen" in Dachau statt. Auf dem Podium wird Helmut Paschlau moderieren.