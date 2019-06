10. Juni 2019, 21:43 Uhr Dachau Piratentage in der Stadtbücherei

In den Pfingstferien finden die Piratentage in der Stadtbücherei statt. Bei diesen Spiel- und Bastelaktionen sind Kinder eingeladen, die Hauptstelle der Stadtbücherei Dachau am Max-Mannheimer-Platz 3 entern: Am Montag, 17. Juni, finden zwei Piraten-Lesungen mit Andrea Erne statt: eine von 10 bis 11.30 Uhr und eine von 14 bis 15.30 Uhr. Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder von fünf bis neun Jahren.

Im Anschluss findet eine Verlosung statt, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Am Dienstag, 18. Juni, gibt es von 9.30 bis 10.30 Uhr einen Knoten-Workshop für Kinder von sechs bis zehn Jahren, parallel dazu, ebenfalls von 9.30 bis 10.30 Uhr, eine Bastelaktion für Kinder von vier bis acht Jahren. Von 11 bis 12 Uhr steht eine Schatzsuche für Kinder von sieben bis zehn Jahren auf dem Programm. Knoten-Workshop und Bastelaktion finden auch am Nachmittag statt und zwar jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr. Abschließend findet von 16 bis 17 Uhr die Piraten-Olympiade für Kinder von sechs bis acht Jahren statt. Anmelden kann man sich an der Theke der Stadtbücherei in der Hauptstelle, entweder persönlich oder per Telefon unter der Nummer 08131 / 75 48 40.