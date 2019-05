2. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau Piazolo vertritt Söder in Dachau

Der bayerische Kultusminister spricht auf der Gedenkfeier

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nimmt am Sonntag, 5. Mai, um 9.30 Uhr in Vertretung des Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an der Gedenkveranstaltung zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau teil. Er hält eine Rede und legt einen Kranz nieder, wie das Staatsministerium mitteilt. Minister Piazolo erklärt vorab: "Das Schicksals jedes einzelnen Menschen, der unter dem Unrechtsregime des Dritten Reichs gelitten hat, wollen wir gedenken. Zugleich wollen wir deutlich machen, dass wir für Demokratie, Freiheit und Humanität in unserer Gesellschaft einstehen."

Das Konzentrationslager Dachau wurde im März 1933 als eines der ersten Lager für politische Gegner des NS-Regimes errichtet. Bis 1945 wurden im Konzentrationslager Dachau und seinen Außenlagern über 200 000 Menschen inhaftiert. Rund 41 500 Menschen wurden dort und in den Außenlagern ermordet. Am 29. April 1945 befreiten amerikanische Truppen die Überlebenden. Die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers geht auf die Initiative überlebender Häftlinge zurück, die sich im Comité International de Dachau (CID) zusammengeschlossen haben. Seit 2003 ist die Stiftung Bayerische Gedenkstätten - gemeinsam mit dem CID - für die KZ-Gedenkstätte Dachau zuständig.