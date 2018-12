23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Dachau Patrozinium des Heiligen Stephanos

Die griechisch-orthodoxe Kirche an der Schillerstraße in Dachau feiert am Mittwoch, 26. Dezember, Patrozinium. Zum Fest des Schutzpatrons, des Heiligen Stephanos, wird auch seine Exzellenz erwartet, der Bischof von Arianzos Bartholomaios. Er feiert die göttliche Liturgie. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend findet um etwa 12 Uhr ein Empfang im Pfarrheim Mariä Himmelfahrt in der Gröbenrieder Straße 13 statt. Geladen sind neben den Gemeindemitgliedern auch Freunde.