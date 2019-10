Die paneuropäische Partei Volt bietet Interessierten ein für alle offenes Treffen an. Das "Meet & Brunch" findet am Samstag, 19. Oktober, von elf bis 14 Uhr im Café Corso, Konrad-Adenauer-Straße 24, in der Altstadt statt. Daniel Burandt von Volt Dachau erklärt in lockerer Atmosphäre die Ziele für die Kommunalwahlen im Landkreis Dachau. Er macht transparent, wie die Bewegung auch europaweit vernetzt ist. Höhepunkt sollen Ergebnisse des Volt-Parteitags vom vergangenen Wochenende in bulgarischen Sofia sein.