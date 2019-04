15. April 2019, 22:07 Uhr Dachau Ostermontag mit Ueckers Werken

Wer noch keine Gelegenheit hatte, sich die Objekte und Grafiken von Günther Uecker anzusehen, die in der Galerie Lochner in der Dachauer Altstadt zu sehen sind, hat dazu über die Osterfeiertage Gelegenheit. Am Samstag, 20. April, ist die Galerie in der Konrad-Adenauer-Straße 7 wie üblich von 12 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag, ist sie zwar geschlossen, dafür aber am Ostermontag 22. April, zusätzlich von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.