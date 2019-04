14. April 2019, 21:55 Uhr Dachau Osterbrunnen im Landkreis

Brunnen, die zur Osterzeit aufwendig geschmückt werden, gibt es nicht nur in Franken, sondern auch im Landkreis Dachau. Liebevoll werden grüne Kränze mit Ostereiern verziert. Die Gästeführerin Anni Härtl unternimmt am Dienstag, 16. April, von 9.30 Uhr an eine kleine Osterbrunnenfahrt. Wer dabei sein möchte, sollte sich bei der VHS unter Telefon 08131/3378640 anmelden.