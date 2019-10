Auch der Bund Naturschutz (BN) unterstützt die Bewegung Fridays for Future und ruft für kommenden Freitag, 18. Oktober, zur Teilnahme am ersten Dachauer Klimastreik auf. Treffpunkt auf der Thomawiese ist um 12.30 Uhr. Die Abschlusskundgebung findet nach einem Zug durch die Martin-Huber- und Schleißheimerstraße am Fondi-Park in Dachau-Ost statt. "Ziel der Bewegung ist es unter anderem, die Dringlichkeit und den Handlungszwang der Klimakrise weiter zu verdeutlichen", erklärt Peter Heller, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Dachau. Der Aufruf richtet sich nicht nur an Schüler und Studierende, sondern explizit an Arbeitnehmer und Erwachsene. "Der Bund Naturschutz setzt sich seit vielen Jahren für wirksamen Klimaschutz ein. Es ist bereits fünf nach Zwölf", schreibt Heller. Daher unterstütze auch der BN die Proteste am 18. Oktober.