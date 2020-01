Das Projekt Samba des Fachdienstes Asyl und Migration des Caritas-Zentrums Dachau lädt alle Interessierten am Freitag, 21. Februar, zum Orientalischen Musikabend ein. Der syrische Künstler Hassan Berzenci erzählt von orientalischer Musik und spielt auf den Instrumenten Tambur, Oud und Daf. Seine Musik entspringt an den Quellen der alten Flüssen Euphrat und Tigris und wird seit 3500 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei und der Zugang barrierefrei. Um eine Anmeldung per E-Mail an asylprojekt.samba@caritasmuenchen.de oder Telefon 08131 298 1950 wird gebeten.