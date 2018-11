21. November 2018, 22:09 Uhr Dachau Orgelkonzert mit Toccata

Kirchenmusikdirektor Andreas Schmidt aus Nürnberg ist am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Gast. Mit Nicolas de Grigny ist ein französischer Meister zu hören, der zu Bachs kompositorischen Vorbildern zählt. Es erklingt sein Zyklus über den Hymnus "Veni Creator Spiritus". Den Abschluss des Konzerts bildet die furiose Toccata und Fuge in F-Dur von Bach selbst. Der Eintritt ist frei.