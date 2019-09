Artikel per E-Mail versenden

Liebhaber von Operetten sollten sich schon mal drei Abende im Herbst vormerken. Der erste ist am kommenden Sonntag, 29. September. Er ist den Anfängen des Genres gewidmet. Richard Wiedl wird mit seinem Tenorbuffo Werke aus der Zeit zwischen 1800 und 1850 singen. Gesa Jörg übernimmt den Part der Koloratursopranistin. Begleitet werden die beiden von Anna Nam-Winkler am Flügel. Der Abend verspricht aber nicht nur musikalischen Hochgenuss, sondern auch viele Informationen über die Epoche und seine charakteristischen Werke. Das Publikum wird von Wiedl, der auch Moderator ist, Kurioses über Stil, Zeit und Komponisten dieser oft vergessenen Musikgattung erfahren. So geht er etwa der Frage nach: Woher kommt die Operette überhaupt? Und wie kam es zu dieser Musik? Wer waren die Künstler, wo und wie haben sie gelebt und komponiert? Nicht nur der Sonntag, sondern die gesamte Operetten-Trilogie verspricht ein stimmiges musikalisches Programm mit den Highlights jeder Epoche, passenden Kostümen und lustigen Anekdoten.

Der zweite Operettenabend ist am Sonntag, 13. Oktober. Im Mittelpunkt steht dann "Die Goldene Operette". Beleuchtet wird die Zeit von 1850 bis 1899. Neben Tenorbuffo Wiedl singt die Mezzosopranistin Barbara Sauter, begleitet werden beide wieder von Anna Nam-Winkler am Flügel.

"Die Silberne Operette" bildet am Sonntag, 27. Oktober, den Abschluss der Trilogie. Im Fokus stehen dann Werke aus den Jahren 1900 bis 1920. Die Konzerte finden im Pfarrsaal von St. Jakob in Dachau statt und beginnen jeweils um 17 Uhr. Karten gibt es zu je 28 Euro erhalten bei Cornelia Gütlich Telefon 08121-71610, sowie an der Abendkasse zu je 30 Euro.