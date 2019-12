Die Amper Kliniken AG will die Beschäftigten bei ihrer Suche nach bezahlbaren Wohnungen verstärkt unterstützen. Die Klinikgeschäftsführung entwickelt nach eigenen Angaben derzeit ein neues Konzept, um die Modernisierung und Erweiterung des Wohnraums voranzutreiben. Das erklärte Ziel: die Verdoppelung der Wohnfläche für Personal.

Derzeit beträgt die Zahl der Wohnungen für Klinikpersonal in Dachau 124, weitere 28 stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Markt Indersdorf zur Verfügung. Insgesamt beträgt die Wohnfläche in Dachau knapp 3500 Quadratmeter, in Markt Indersdorf knapp 1000 Quadratmeter. "Unser Ziel ist, in den kommenden Jahren die bestehende Wohnfläche für Personalappartements zu verdoppeln", erklärt Gerd Koslowski. Der Klinikgeschäftsführer will zusätzliche Wohnungen errichten lassen. Eine Machbarkeitsstudie für ein neues Gebäude am Helios Amper-Klinikum Dachau südlich des Verwaltungsgebäudes wurde dem Aufsichtsrat in der Sitzung am Donnerstag präsentiert und findet die grundsätzliche Zustimmung des Gremiums. Zudem sollen auf einem Grundstück des Landkreises am Klinikum bis zu 90 Wohnungen entstehen. Geplant ist ferner, die Wohngebäude neben der Notaufnahme zu erneuern und auszubauen.

"Die hohen und weiter steigenden Mietpreise im Großraum München erschweren die Gewinnung von geeignetem Fachpersonal erheblich", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Amper Kliniken AG und Mitglied der Geschäftsführung der Helios Kliniken GmbH, Enrico Jensch. "Angesichts des Fachkräftemangels ist eine erschwingliche Wohnung ein wichtiges Argument für künftige Beschäftigte." Landrat Stefan Löwl (CSU), stellvertretender Aufsichtsratschef der Amper Kliniken AG, erklärt: "Der Landkreis wird die Kliniken bei ihrem Vorhaben, Wohnraum für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu errichten, mit allen Kräften unterstützen. Wir wollen den sozialen und preisgünstigen Wohnungsbau forcieren." Der zügige Ausbau ist auch angesichts der geplanten Erweiterungen der Fachabteilungen am Helios Amper-Klinikum Dachau notwendig. Im kommenden Jahr werden die aktuell 14 Fachabteilungen um den neuen Fachbereich Neurochirurgie erweitert. Die 15. Fachabteilung, die sich mit der Diagnose und der operativen Behandlung von Erkrankungen, Fehlbildungen und weiteren Schädigungen des zentralen, peripheren und vegetativen Nervensystems beschäftigt, wird unter einem neuen Chefarzt geführt.