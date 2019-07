24. Juli 2019, 21:28 Uhr Dachau Open Air in Sankt Peter

Der Kirchenchor und das Blechbläserensemble Consortio Brassivo veranstalten am Samstag, 27. Juli, nach der Abendmesse gegen 19.15 Uhr wieder ein kleines Open-Air-Konzert. Seit vier Jahren ist es Tradition in Sankt Peter. Mit der "Vogelhochzeit" von Dieter Wellmann unternehmen sie eine Reise durch die Musikgeschichte. Parallel dazu findet in der Kirche eine Fotoausstellung von Martha Feustel statt - ihr Thema dieses Mal: Sakralbauten und kirchliche Kunst in der Natur. Die Bilder werden auch schon einige Tage davor und auch danach noch zu sehen sein und können käuflich erworben werden. Der Eintritt ist frei, Verkaufserlös der Bilder und Spenden gehen an den Förderverein der Pfarrei zugunsten der Kirchenrenovierung.