Um den Verkehrsproblemen im Ballungsraum München entgegenzuwirken arbeitet der Landkreis Dachau mit der Professur für Verkehrstechnik der Universität der Bundeswehr an einer Studie zum Einsatz innovativer Verkehrsmittel - wie zum Beispiel Seilbahn oder Magnetschwebebahn - im Nahverkehr. Im Zuge der Forschungsarbeit sollen in den kommenden Monaten drei mögliche Trassen im Landkreis Dachau bezüglich des Fahrgastpotentials untersucht werden. Bei den Strecken handelt es sich um eine Parallele entlang der Autobahn A 8 zwischen München-Pasing und Augsburg/Gersthofen, um eine Verbindung von Dachau über Karlsfeld an das U-Bahnnetz im Münchner Norden sowie eine Verbindung zwischen Haimhausen und dem S-Bahnhof Lohhof.

Neben der Ermittlung von Fahrgastpotentialen, der Analyse geeigneter Transportmittel sowie den Herausforderungen an die jeweiligen Strecken soll auch die Bereitschaft der Pendler und Pendlerinnen zum Umstieg auf innovative Verkehrsmittel abgefragt werden. Hierzu findet im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober eine Onlinebefragung statt. Teilnehmen können alle, die im Einzugsbereich dieser Strecken wohnen oder arbeiten. Der Fragebogen ist online über den folgenden Link abrufbar: www.landratsamt-dachau.de/umfrage.

Unter allen Teilnehmern werden sowohl ein Tagesausflug zur Zugspitze inklusive Bayernticket und Seilbahnfahrt zum Gipfel für zwei Erwachsene und zwei Kinder sowie zweimal ein Tagesausflug zum Wendelstein inklusive Bahnticket und Seilbahnfahrt zum Gipfel für zwei Erwachsene und zwei Kinder verlost. Landrat Stefan Löwl hofft auf eine rege Beteiligung: "Dieses Kooperationsprojekt soll eine echte win-win-Situation werden. Da bisher wenige und auch kaum belastbare Studien zu diesem Thema für die Region vorliegen freut es mich, dass der Landkreis Dachau als Untersuchungsraum dient. Sowohl für die Universität der Bundeswehr München als auch für unser Gesamtverkehrskonzept im Landkreis Dachau erhoffe ich mir wertvolle Erkenntnisse zum Potenzial moderner Transportmittel."