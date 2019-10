Mit dem Oktober hat auch die Saison des Heckenschneidens wieder begonnen. Wie die Stadt Dachau in einer Presseerklärung schreibt, ist es ihr ein besonderes Anliegen, dass Grundstückseigentümer ihre Sträucher und Hecken so weit zurückschneiden, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. "Weit in Geh-und Radwege sowie in Straßen hineinragende Hecken und Sträucher beeinträchtigen die Sicht der Verkehrsteilnehmer und müssen zurückgeschnitten werden", heißt es in der Mitteilung. "Des Weiteren sind Grundstückseigentümer verpflichtet, herabgefallenes Laub von den Gehwegen zu entfernen, denn ansonsten besteht vor allem bei Nässe Rutschgefahr", so die Stadt weiter. Außerdem sei es nicht erlaubt, Laub von privaten Flächen auf öffentliche Flächen zu werfen.

Der Einsatz von Laubbläsern und Laubsaugern ist nicht verboten, aber zeitlich eingeschränkt. Geräte mit dem EU-Umweltzeichen dürfen werktags zwischen 7 und 20 Uhr genutzt werden, Geräte ohne Umweltzeichen nur werktags von 9 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr. Generell empfiehlt die Stadt aber, auf den Einsatz dieser Geräte zu verzichten: "Am schonendsten für die Ohren der Nachbarn als auch für Insekten ist die Verwendung von Rechen oder Besen."