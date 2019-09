Die Volt-Partei, die sich für ein gemeinsames Europa einsetzt, ist auch in Dachau aktiv. An diesem Donnerstag, 19. September, treffen sich die Mitglieder um 19.30 Uhr im Café del Corso, in der Konrad-Adenauer-Straße 24, in der Dachauer Altstadt. Interessierte sind bei diesem "Meet & Greet" willkommen. Natürlich geht es dann auch um politische Themen und Ideen.