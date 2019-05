2. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau Offene Führungen durch die Altstadt

Am Samstag, 4. Mai, starten die Führungen durch die Dachauer Altstadt. Die Saison 2019 geht bis einschließlich 26. Oktober. Wer Interesse an seiner Heimatstadt hat oder Besuchern etwas Besonderes bieten will, kann immer samstags um 11 Uhr daran teilnehmen. Der Rundgang durch Altstadt, Schloss und Hofgarten dauert etwa 90 Minuten. Die Gästeverführer entführen die Teilnehmer in der Zeit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit und wissen viele kleine Anekdoten, die die Zuhörer schmunzeln lassen. Karten gibt es in der Tourist-Information gegenüber vom Rathaus. Sie kosten fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In den Sommermonaten August und September finden sonntags sogar noch zusätzliche Altstadtführungen statt. Auch sie beginnen um 11 Uhr. Während der Ausstellung von Katharina Sieverding vom 6. Juni bis 15. September im Schloss Dachau, kann das Schloss nur bedingt besichtigt werden. Dies trifft auch für die Wochen des Auf- und Abbaus der Ausstellung zu. Der Eintrittspreis von zwei Euro für das Schloss enfällt in dieser Zeit.

Kunden der Deutschen Bahn können über das Portal DB Bahn Bonus Freizeitwelt https://www.bahnbonus-freizeitwelt.de/startseite.html einen Gutschein für eine offene Altstadtführung erhalten, bei dem die zweite Person gratis mitlaufen kann. Individuelle Führungen zum Wunschtermin vermittelt die Tourist-Information. Näheres unter www.dachau.de/fuehrungen.