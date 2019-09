- Unbekannte Täter haben am Sonntag versucht, in eine Bäckerei in Dachau und in den Edeka-Markt in Odelzhausen einzubrechen. Gegen 22.30 Uhr wollte eine unbekannte Person die rückwärtige Eingangstür einer Bäckerei in der Münchner Straße in Dachau aufhebeln. Ein 60-jähriger Nachbar hörte verdächtige Geräusche und verständigte die Polizei. Als die Streifenbeamten eintrafen, war der Täter schon verschwunden. Ihm gelang es nicht ins Gebäude zu kommen. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Sachschaden an der Tür etwa 1500 Euro.

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einen Lagerraum des Edeka-Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Odelzhausen einzudringen. Er hebelte die Tür auf und verursachte dabei einen Schaden von etwa 800 Euro. Auch in diesem Fall hatte sich der Täter vor dem Eintreffen der Polizei und eines Sicherheitsdienstes aus dem Staub gemacht. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.